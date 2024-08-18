Индийские медики устроили забастовку из-за убийства стажерки

Убийство медика произошло на прошлой неделе в медицинском колледже в Калькутте. Женщина отправилась отдыхать в ординаторскую после тяжелой 36-часовой смены. Под утро коллеги нашли ее тело с множественными травмами. При вскрытии установили следы сексуального насилия. В убийстве заподозрили волонтера, которого уже задержали.

На улицы Индии стали выходить митингующие. Медики призвали приостановить работы по всей стране из-за жестокого убийства.

В четверг, 15 августа, Индийская медицинская ассоциация объявила забастовку. Все отделения, кроме служб жизнеобеспечения, на сутки с утра 17 августа приостановили работу. Протестующие заявили, что этот случай говорит об уязвимости медиков, которые остаются не только без надлежащих условий, но и без защиты.