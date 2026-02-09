Индия задержала три нефтяных танкера, связанных с теневым флотом Ирана

Индия задержала в Аравийском море три санкционных танкера, которые, по данным аналитиков, связаны с теневым флотом Ирана. Об этом сообщила береговая охрана страны в соцсети X .

«Преступная группа использовала перегрузку нефти в открытом море в международных водах для перемещения дешевой нефти из регионов, охваченных конфликтами, на танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам», — сообщили в ведомстве.

Операция прошла примерно в 100 морских милях от Мумбаи.

В ходе досмотра экипажей и анализа данных военные выявили международную сеть посредников. Речь идет о танкерах Al Jafzia, Asphalt Star и Stellar Ruby, которые находятся под санкциями Минфина США.

По данным издания The Maritime Executive, суда использовали ложные флаги и подменяли сигналы, чтобы скрывать перевозки иранской нефти.

Все три задержанных танкера следуют в порт на западном побережье Индии. Американские власти считают, что суда связаны с сетью, которую называют частью иранского теневого флота.