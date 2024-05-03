Индия увеличила закупку российской нефти | 360°

Мир 03 мая 2024, 14:13 Индия увеличила закупку российской нефти Indian Express: Индия нарастила импорт российской нефти в апреле почти на 20% РИА «Новости»

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В апреле Индия нарастила закупку нефти из России почти на 20% по сравнению с мартом. Об этом сообщила газета The Indian Express, ссылаясь на данные аналитического агентства Kpler.

В апреле нефтеперерабатывающие заводы страны получили 1,96 миллиона баррелей российской нефти в сутки. Показатель побил рекорд июля прошлого года.

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На долю РФ в апреле пришлось 40,3% от общего объема поставок сырой нефти в Индию. Авторы материала отметили, что рост импорта связан со снижением мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов из-за приостановок и ремонта после атак дронов. Все это привело к тому, что некоторым российским НПЗ пришлось экспортировать гораздо больше сырой нефти со скидкой.

Как сообщило издание Ura.ru, убыток «Газпрома» за прошлый год составил 629,1 миллиарда рублей. Предыдущий раз компания показывала чистый убыток по результатам 1999 года.