Импортный уголь для стран Евросоюза подорожал на треть
Стоимость закупленного ЕС угля в январе–марте увеличилась до 184 евро за тонну
В первом квартале 2024 года страны Евросоюза закупали уголь на треть дороже, чем до введения антироссийских санкций. Стоимость сырья составила 184 евро за тонну, сообщило РИА «Новости».
Эмбарго на уголь из России включили в пятый пакет санкций, запрет начал действовать в августе 2022 года. Если в январе–марте 2021 года Евросоюз ежемесячно тратил на импорт угля 987 миллионов евро, то за тот же период нынешнего года — 1,1 миллиарда евро. Тонна сырья подорожала со 120 до 184 евро.
Объем ежемесячных закупок, по подсчетам агентства, сократился почти на треть. В начале 2021 года европейские страны импортировали 8,24 миллиона тонн угля, а теперь лишь 5,85 миллиона тонн. Если четыре года назад 45% угля поставляла Россия, то в 2024 году главным импортером стала Австралия, на которую пришлись 36% импорта.
Евросоюз планировал полностью отказаться от российского газа. Поставки решили компенсировать за счет угольных электростанций, топлива из Китая и Норвегии.