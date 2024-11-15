Импорт СПГ в Южную Корею в октябре вырос на 30%
Южная Корея увеличила закупки сжиженного газа в октябре до рекордных объемов. Об этом сообщил сайт oilcapital.ru.
В частности, стало известно, что закупки сжиженного газа Южной Кореей выросли до 4,459 млн тонн, что в годовом эквиваленте показало рост на 30%.
Также отмечается, что последний раз такие большие объемы охлажденного метана страна импортировала в середине 2021 года.
На фоне увеличения закупок СПГ азиатский индекс JKM Platts вырос до 470 долларов за тысячу кубометров.
«Речь о выживании». Пострадавший от таксиста в Подмосковье боец СВО может лишиться ноги
Новый сквер благоустроили на Пролетарской улице в Балашихе
Число пострадавших в беспорядках в Абхазии увеличилось до 13
Песков назвал важный аспект разговора Путина и Шольца
Путин объяснил Шольцу, что нужно для договоренностей с Украиной
Капитальный ремонт центра досуга «Заря» в Балашихе выполнили на 70%
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте