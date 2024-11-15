Импорт СПГ в Южную Корею в октябре вырос на 30%

Южная Корея увеличила закупки сжиженного газа в октябре до рекордных объемов. Об этом сообщил сайт oilcapital.ru .

В частности, стало известно, что закупки сжиженного газа Южной Кореей выросли до 4,459 млн тонн, что в годовом эквиваленте показало рост на 30%.

Также отмечается, что последний раз такие большие объемы охлажденного метана страна импортировала в середине 2021 года.

На фоне увеличения закупок СПГ азиатский индекс JKM Platts вырос до 470 долларов за тысячу кубометров.