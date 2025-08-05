Имена «списка Эпштейна» раскроют? На допрос вызвали Билла Клинтона

Конгресс США направил повестки Биллу и Хиллари Клинтон, а также другим бывшим американским чиновникам в рамках нового расследования по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщили в комитете по надзору Палаты представителей.

В числе получивших повестки оказались и бывшие главы Министерства юстиции США времен президентов Обамы, Трампа и Байдена. Как уточнил Комер, комитет также потребовал от этого министерства документы, связанные с Эпштейном. Вызвали в Конгресс и экс-глав ФБР, Джеймса Коми и Роберта Мюллера.

Новый виток расследования привлек внимание прессы после решения администрации Дональда Трампа не публиковать дополнительные федеральные материалы по делу Эпштейна.

Этот шаг вызвал резкую критику среди сторонников Трампа и части демократов, которые рассчитывали получить доступ к так называемому «списку клиентов» Эпштейна. Пока неясно, будут ли Клинтоны и другие фигуранты допроса участвовать в слушаниях и насколько публичными окажутся их показания.

Ранее нынешний глава Минюста Пэм Бонди заявила, что министерство не обнаружило доказательств существования пресловутого «клиентского списка» и подтвердило версию о самоубийстве Эпштейна в камере.

В начале августа агентство Bloomberg заявило, что ФБР отредактировало документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, скрыв имена президента страны Дональда Трампа и других известных людей.