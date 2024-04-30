«Имеем полное право». Военный эксперт предрек судьбу украинских F-16 | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 00:44 «Имеем полное право». Военный эксперт предрек судьбу украинских F-16 Борзенко: переданные Украине истребители F-16 обречены на уничтожение РИА «Новости»

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Передача НАТО Украине истребителей F-16 приведет к их уничтожению как во время боевых вылетов, так и в местах их расположения. Об этом на стриме с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

По мнению эксперта, несмотря на то, что украинские летчики прошли обучение на управление F-16, за штурвалами этих машин они вряд ли окажутся. Заявления об этом со стороны Запада носят пропагандистский характер. Их цель — показать, что против России выступают исключительно украинцы.

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Однако и пригласить наемников, даже за большие деньги, оказалось проблемой, подчеркнул специалист. Западные военные летчики понимают, что в небе Украины им придется столкнуться с более мощными российскими самолетами, отметил он.

Перещелкают за две-три недели

Также Борзенко предположил, как будут развиваться события, если эти истребители разместят в Румынии, откуда они будут совершать боевые вылеты.

«Это уже casus belli (повод для объявления войны. — прим. ред.) <…> Мы имеем полное право уничтожить их на румынских аэродромах. Эти самолеты <…> перещелкают. Если они активно будут летать, в течение двух-трех недель все будут сбиты», — заявил он.

Кроме того, в этом случае страны НАТО станут участниками боевых действий, а Россия будет иметь право уничтожать украинские F-16 в любом месте.

При этом Борзенко не считает, что руководство альянса станет в позу, если российские Вооруженные силы разобьют украинские F-16 на территории Румынии.

Ранее журналист прокомментировал информацию о том, на Украине предложили мобилизовать белорусов и россиян, которые получили в этой стране статус политических беженцев. По его словам, сейчас эти люди оказались в западне.