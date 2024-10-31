Илона Маска назвали одержимым из-за странного предложения малознакомым людям

Американский предприниматель Илон Маск одержим проблемой низкой рождаемости. Он готов помочь с зачатием даже малознакомым людям, написала газета The New York Times .

«Будучи сторонником искусственного оплодотворения, Маск твердо верит в необходимость роста населения планеты. <…> В прошлом году Маск предложил свою сперму женатой паре, с которыми общался лишь несколько раз», — сообщила газета.

Маск предложил паре помощь паре, у которой были проблемы с зачатием детей. В газете написали, что с подобным предложением предприниматель обращался и к другим людям. Миллиардер при этом хвастался собственным потомством, о котором он проявляет заботу.

В июле Маск объявил о переезде SpaceX из Калифорнии в Техас. Причиной стал законопроект, который касается полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей в Калифорнии.