Илон Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Американский бизнесмен, глава Департамента государственной эффективности Илон Маск отреагировал на петицию, авторы которой потребовали лишить его канадского гражданства. Свое мнение он высказал в соцсети X .

Маск ответил в комментариях журналистки Кэтрин Бродски, которая сообщила, что более 170 тысяч канадцев присоединились к петиции. Идея принадлежала писательнице Квалиде Рид и члену Палаты общин Чарли Ангусу, которые заявили, что деятельность основателя Tesla и SpaceX противоречит интересам страны.

«Канада — это ненастоящая страна», — написал миллиардер.

Еще до инаугурации Дональд Трамп предлагал Канаде войти в состав США. Его слова раскритиковал премьер страны Джастин Трюдо. В ответ Маск назвал главу канадского правительства девочкой и намекнул, что мнение Трюдо не имеет значения, поскольку тот скоро уйдет в отставку.