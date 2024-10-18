ИБ-эксперт Золотухин: Запад может использовать SpeedTest для сбора данных об инфраструктуре РФ

Госдума и ФСБ поддержали предложение запретить использование сервиса SpeedTest в России. Какие риски несет программа, рассказал эксперт по информационной безопасности Сергей Золотухин в беседе с сайтом «Взгляд».
По его словам, Запад способен применять программу для сбора сведений о коммуникационных возможностях и инфраструктуре РФ.
«В данном случае мотивация и цель налицо: получение метаданных о покрытии, каналах, скоростях и других технических характеристиках сетей», — отметил специалист.
Он также указал на существование отечественных аналогов технологии SpeedTest. К ним относится, например, «ПроСеть».
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