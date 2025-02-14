Hyundai задумался о возвращении в Россию

Hyundai выкупит свой завод в Петербурге, чтобы вернуться в Россию

На фоне переговоров между Россией и США южнокорейские компании начали прорабатывать пути возможного возвращения на российский рынок. Об этом сообщило издание Yonhap.

По данным журналистов, Hyundai Motor Group допустил обратный выкуп завода в Петербурге.

«В случае мира на Украине, Hyundai Motors, скорее всего, выкупит проданный завод и вновь выйдет на российский рынок», — отметили в сообщении.

По словам источника, в компании не хотят упускать этот рынок, поэтому там рассматривают возможность возобновления производства в РФ.

В публикации отметили, что поскольку китайские бренды быстро заменили оставленные корейскими компаниям позиции, то вернуться на рынок РФ с прежней популярностью будет непросто.

В 2024 году корейский бренд обновил регистрацию в России товарных знаков, относящихся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам

В феврале 2024 года на экс-заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей под новыми брендом Solaris. К концу года предприятие выпустило почти 22 тысяч автомобилей, писали «Известия».