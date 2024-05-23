Хулиганство, грабежи и насилие. ФСБ рассекретила документы о преступлениях американских солдат в Берлине

ФСБ рассказала о преступлениях американских солдат в Берлине в 1945 году

Американские военные в Берлине в 1945 году совершали насильственные преступления против немцев. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ.

«Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают», — привел ТАСС докладную записку генерал-майора Алексея Сиднева.

В частности, он доложил, что американские солдаты выстрелили из пистолетов в двух немцев, возвращавшихся домой с работы. В другой записке рассказывалось о том, как около 50 вооруженных американских военных ворвались в один из берлинских ресторанов и отобрали у посетителей деньги и остальные ценности.

В архивных документах приводятся и другие случаи, когда американцы избивали и грабили местных жителей, а также насиловали женщин.

Ранее ФСБ рассекретила документы о преступлениях литовских националистов в годы Великой Отечественной войны.