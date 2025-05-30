Художник Бэнкси представил новое произведение без указания места

Знаменитый британский мастер уличного искусства, скрывающийся под псевдонимом Бэнкси, обнародовал свое последнее творение, оставив в тайне его расположение. На одном из городских сооружений появилось изображение маяка с подписью: «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Рядом на асфальте начертана тень от столба, будто падающая на этот маяк, написал сайт телеканала «Звезда» .

Фотография этого арт-объекта была размещена в официальном профиле художника в Instagram*. Местонахождение работы не раскрывается.

Пользователи сети предполагают, что данное произведение может находиться во французском Марселе.

С 1990-х годов личность Бэнкси остается загадкой, он не раскрывает своего настоящего имени. Его творения часто затрагивают острые социальные и политические вопросы. Среди наиболее известных работ — «Бутылка с шипом» в Челтнеме, «Любовь в мусорном баке», «Девочка с шаром», появившаяся в 2002 году на берегу Темзы, а затем перенесенная на холст. Это произведение посвящено погибшим в Сирии детям и юным беженцам. Многие его работы были проданы на аукционах.

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