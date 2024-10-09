Хромая утка. Байдена обвинили в утрате контроля над США и своим здоровьем

США временно остались без руководства из-за ментальных проблем президента Джо Байдена. Он утратил контроль над страной, и этим воспользуются ее союзники, сообщил РИА «Новости» американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и статуса хромой утки», — сказал он.

Сакс заявил, что в управлении США произошел опасный перерыв. По мнению экономиста, Украина, Израиль, Великобритания, Польша и страны Прибалтики воспользуются этим. Он предупредил, что эти страны попытаются склонить американцев к безрассудным действиям, которые повысят риск третьей мировой войны.

В июле Байден вышел из предвыборной гонки. Политолог, бывший сенатор от штата Пенсильвания Брюс Маркс в разговоре с «Известиями» допустил, что он согласился на этот шаг из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем.