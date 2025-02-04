Хозяйка паба потеряла 1500 фунтов стерлингов во время матча АПЛ из-за бесплатного пива

Хозяйка английского паба Бекки Вебстер в Ноттингемшире потеряла около 1500 фунтов стерлингов во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест» — «Брайтон». Об этом сообщила газета The Mirror .

Во время первой трансляции игры Вебстер решила раздавать бесплатную пинту пива каждому посетителю за гол «Форест». В итоге команда выиграла со счетом 7:0. Персонал паба раздал сотни бесплатных пинт посетителям.

«Когда прозвучал финальный свисток, я просто сказала: „Уф“. Даже в самых смелых мечтах я не могла себе представить, что они забьют семь голов», — рассказала хозяйка заведения.

По ее словам, несмотря на потерю денег, день удался. Посетители с уважением отнеслись к акции и продолжали покупать напитки. Многие остались поесть, люди спрашивали, будут ли еще какие-либо предложения.

В начале января в Йоркшир-Дейлс почти 30 человек оказались в ловушке в высокогорном пабе из-за снежной бури. Посетители провели в заведении несколько дней- за это время они познакомились и стали близкими друзьями.