Холода в России повлияли на стоимость пшеницы в мире | 360°

Мир 13 мая 2024, 01:08 Холода в России повлияли на стоимость пшеницы в мире Bloomberg: непогода в России грозит запасам пшеницы по всему миру РИА «Новости»

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Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются в разных частях мира, включая Россию, могут привести к снижению мировых запасов пшеницы. А это спровоцирует повышение цен на эту сельскохозяйственную культуру, сообщило агентство Bloomberg.

Авторы статьи пришли к выводу, что запасы пшеницы в мире могут упасть из-за непогоды в разных частях Земли и боевых действий. Большое влияние на ситуацию окажут заморозки и сухая погода в регионах России.

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На мировом уровне засуха негативно отразилась на урожаях в Австралии и США. В Западной Европе избыток осадков негативно повлиял на качество зерновых.

По данным Министерства сельского хозяйства США, запасы пшеницы стали сокращаться с каждым годом, что подтвердило тенденцию к уменьшению мирового резерва злака.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что такие выводы делать преждевременно, несмотря на ухудшение погоды, серьезного ущерба урожаю будет.

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне предположил, что после поражения Украины Россия может получить контроль над 30% мирового экспорта пшеницы.