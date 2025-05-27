Европейцы не смогут сменить власть в «разваливающемся» ЕС без революции, а НАТО превратилось в «ходячий труп». Такую оценку в своем блоге в соцсети X дал экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«НАТО — это ходячий труп, а ЕС стремительно разваливается. Европейские народы больше не хотят терпеть диктат Брюсселя или глобалистских кукловодов. Главный вопрос — как избавиться от этой прогнившей элиты. Я даже не знаю, можно ли это сделать без революции», — написал бывший военный.

Ранее RT сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует мирную инициативу США, но «нужно иметь средства для того, чтобы принудить Россию к миру». По его словам, на Россию нужно воздействовать, угрожая масштабными санкциями.