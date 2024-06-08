«Хочу знать, что дети в безопасности». Немецкий депутат Петерсен переехала в Россию

Bild: депутат немецкой партии Петерсен уехала с детьми в Россию

Фото: РИА «Новости»

Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен паереехала из ФРГ в Россию вместе с детьми. Об этом она рассказала газете Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», — объяснила политик.

По словам Петерсен, она продолжит выполнять свои функции в качестве депутата.

В начале мая фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила Петерсен из своих рядов с формулировкой, что ее действия наносят вред партии. Это решение может быть связано с тем, что в марте политик посетила Россию в период проведения президентских выборов.

В апреле Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии»в пророссийской пропаганде. Через несколько дней после этого в штаб-квартире АдГ в Ганновере прошли обыски.

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