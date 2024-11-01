Hi-Tech Mail: ChatGPT и Perplexity считают, что на выборах президента США победит Камала Харрис

Издание Hi-Tech Mail обратилось к искусственному интеллекту, задав вопрос о результатах выборов президента США. Лишь две нейросети — ChatGPT и Perplexity — согласились дать ответ, а вот у Google Gemini, Microsoft Copilot и GigaChat предположений о новом американском президенте не нашлось.

Так, ChatGPT считает, что у Камалы Харрис, представительницы Демпартии, есть небольшое преимущество перед Дональдом Трампом. Ее главными козырями нейросеть назвала поддержку среди женщин и молодежи. Харрис активно использует кампанию для продвижения социальной справедливости и защиты демократических ценностей. Денежные средства от Майкла Блумберга и Билла Гейтса также позволили Харрис усилить свою медийную кампанию в ключевых штатах.

По данным нейросети Perplexity, кандидатура Дональда Трампа особенно пользуется популярностью среди представителей рабочего класса и сельских избирателей. Именно эти группы считают политику экс-президента США наиболее выгодной для своего уровня жизни. При этом ИИ подчеркнул, что шансов на победу у Камалы Харрис все же больше, несмотря на все положительные стороны Трампа.