«Хезболла» выпустила ракеты по военному комплексу на севере Израиля

«Хезболла» сообщила, что выпустила серию ракет по ВПК в израильском Сахнине

Ливанское движение «Хезболла» нанесло удар по военному производственному комплексу в городе Сахнин на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба движения, ее процитировало РИА «Новости» .

«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине», — сказано в сообщении.

Во время попытки израильских военных пройти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана произошел мощный взрыв. «Хезболла» также выпустила ракеты по военным ЦАХАЛ в приграничных населенных пунктах Кфар-Гилади, Юваль и Ярон. Попытки зайти к Одайсе дважды провалились.