«Хезболла» выпустила ракеты по военному комплексу на севере Израиля

Ливанское движение «Хезболла» нанесло удар по военному производственному комплексу в городе Сахнин на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба движения, ее процитировало РИА «Новости».
«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине», — сказано в сообщении.
Во время попытки израильских военных пройти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана произошел мощный взрыв. «Хезболла» также выпустила ракеты по военным ЦАХАЛ в приграничных населенных пунктах Кфар-Гилади, Юваль и Ярон. Попытки зайти к Одайсе дважды провалились.
«Сложит оружие». В Раде предложили напасть на Белоруссию
Пенсионеры из Истры стали участниками областного фестиваля «Живем ярко»
Наехали на лося. Смертельное ДТП под Омском унесло жизни четырех человек
Стало известно, в какие месяцы лучше взять отпуск в 2025 году
Спортсмен из Химок стал чемпионом России среди всадников на молодых лошадях
Педагог из Солнечногорске стал призером всероссийского конкурса «Мастер года»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте