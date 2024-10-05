«Хезболла» выпустила ракеты по военному комплексу на севере Израиля

«Хезболла» сообщила, что выпустила серию ракет по ВПК в израильском Сахнине

Фото: РИА «Новости»

Ливанское движение «Хезболла» нанесло удар по военному производственному комплексу в городе Сахнин на севере Израиля. Об этом сообщила пресс-служба движения, ее процитировало РИА «Новости».

«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине», — сказано в сообщении.

Во время попытки израильских военных пройти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана произошел мощный взрыв. «Хезболла» также выпустила ракеты по военным ЦАХАЛ в приграничных населенных пунктах Кфар-Гилади, Юваль и Ярон. Попытки зайти к Одайсе дважды провалились.

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