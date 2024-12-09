Heritage Auctions: туфли из фильма «Волшебник страны Оз» ушли с молотка за 32 млн долларов

Туфли из фильма 1939 года «Волшебник страны Оз», получившего «Оскар», стали лотом аукциона. Об этом сообщила « Национальная служба новостей » со ссылкой на дом Heritage Auctions.

По данным организации, рубиновые туфли Дороти ушли с молотка за 32,5 миллиона долларов (более трех миллиардов рублей). Обувь на съемках носила американская актриса Джуди Гарленд.

Напомним, в 2005 году предмет гардероба украли из музея. Злоумышленник решил, что туфли украшены настоящими рубинами, хотя на самом деле камни являлись обычным стеклом. Экспонат удалось обнаружить лишь спустя 13 лет во время операции Федерального бюро расследований.