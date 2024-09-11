Харрис заподозрили в использовании наушников в виде жемчужных сережек на дебатах

Кандидата в президенты США Камалу Харрис уличили в использовании наушников на дебатах с Дональдом Трампом. На такие подозрения навели жемчужные серьги политика, сильно смахивающие на наушники в виде сережек Nova H1 audio earrings.

Использование таких устройств на дебатах категорически запрещено. Регламент предполагает, что у участников не должно быть с собой никаких шпаргалок.

Теории о наушниках-серьгах, обсуждаемые в соцсетях, в предвыборном штабе кандидата от Демократической партии пока никак не комментировали.

Любопытно, что во время теледебатов Харрис упомянула президента РФ Владимира Путина четыре раза, а Россию — два. В частности, она говорила о российском лидера, критикуя своего оппонента за его позицию по Украине. Трамп при этом упомянул Путина шесть раз, а Россию — 10.