Хаменеи обратился к иранцам по поводу крушения вертолета с президентом на борту | 360°

Мир 19 мая 2024, 21:19 Хаменеи обратился к иранцам по поводу крушения вертолета с президентом на борту IRNA: Хаменеи выразил надежду, что Раиси не погиб при крушении вертолета РИА «Новости»

Читать 360 в

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что президент страны Эбрахим Раиси и сопровождавшие его лица не погибли при аварийной посадке вертолета. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — сказал духовный лидер страны.

Реклама

Также он призвал соотечественников молиться за здоровье участников ЧП. По его словам, иранцы должны сохранять спокойствие, чтобы в работе государства не было сбоев.

Ранее стало известно, что к поиску вертолета, рухнувшего с президентом страны Ибрахимом Раиси на борту, подключились Вооруженные силы страны.