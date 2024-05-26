ХАМАС заявил о ракетном ударе по Тель-Авиву

ХАМАС: по Тель-Авиву выпустили ракеты в ответ на убийства жителей Газы

В ХАМАС заявили, что выпустили по Тель-Авиву большое количество ракет. По словам представителей палестинского движения, это было ответом на убийства Израилем мирных жителей в секторе Газе, сообщило РИА «Новости» .

Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС произошла 7 октября 2023 года. В этот день боевики движения устроили массированную ракетную атаку на территорию страны, а затем вторглись в приграничные районы.

По данным властей, в результате погибли порядка 1,2 тысячи человек. Кроме того, бойцы ХАМАС захватили более 200 заложников.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Кроме того, израильские власти объявили о полной блокаде анклава.

Несколькими днями ранее в Израиле показали кадры похищения боевиками ХАМАС израильских девушек с военной базы в поселке Нахаль Оз во время нападения 7 октября. Видео опубликовала израильская организация «Форум семей заложников».