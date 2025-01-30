ХАМАС подтвердил гибель своего лидера Мухаммеда ад-Дейфа

Руководителя военного крыла палестинской группировки ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа убили. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель группировки Абу Убайда.

«Военное крыло ХАМАС признало, что его руководитель Мухаммед ад-Дейф убит», — отметил он.

Убайда заявил, что погибли командующий бригадой «Аль-Кассам» Мухаммед ад-Дейфа и его заместитель Марвана Ису.

Летом 2024 года Израиль заявил о гибели лидера боевого крыла в результате авиаудара. Покушение на главу ХАМАС было совершено 13 июля в результате атаки по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Армия обороны Израиля поразила дом Мухаммеда Ад-Дейфа. Погибли его ближайшие родственники, в том числе отец, брат и дети. Судьба самого ад-Дейфа оставалась неизвестной.

Израильские силовики неоднократно пытались ликвидировать командующего военного крыла ХАМАС, но каждый раз ему удавалось выжить.