Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT

Неизвестная группа хакеров получила доступ ко внутренней переписке компании OpenAI, которая создала чатбот ChatGPT. Об этом сообщило издание The New York Times .

По информации источника, злоумышленники похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта. Руководство компании уже уведомило совет директоров компании и сотрудников об утечке, однако решило отказаться от публичного релиза по ситуации, так как сведения о партнерах и клиентах не были скомпрометированы.

При этом руководство OpenAI не рассматривает ситуацию как угрозу национальной безопасности.

«В компании полагают, что хакер являлся частным лицом, который не имеет связи с правительством другой страны. Федеральные органы также не получали заявления об утечке», — отметили журналисты.

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