Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT
NYT: хакеры получили доступ к переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI
Неизвестная группа хакеров получила доступ ко внутренней переписке компании OpenAI, которая создала чатбот ChatGPT. Об этом сообщило издание The New York Times.
По информации источника, злоумышленники похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта. Руководство компании уже уведомило совет директоров компании и сотрудников об утечке, однако решило отказаться от публичного релиза по ситуации, так как сведения о партнерах и клиентах не были скомпрометированы.
При этом руководство OpenAI не рассматривает ситуацию как угрозу национальной безопасности.
«В компании полагают, что хакер являлся частным лицом, который не имеет связи с правительством другой страны. Федеральные органы также не получали заявления об утечке», — отметили журналисты.
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