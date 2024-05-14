Гутерриш написал Путину после инаугурации российского лидера | 360°

Мир 14 мая 2024, 23:42 Гутерриш написал Путину после инаугурации российского лидера Генсек ООН Гутерриш направил письмо Путину в связи с его переизбранием РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заместитель официального представителя главы международной организации Фархан Хак отказался раскрывать содержание послания, но подтвердил его отправку.

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«Письмо ушло», — сказал он.

По его словам, это стандартная процедура — такие письма генсек Организации Объединенных Наций отправляет лидерам стран, победивших на выборах, после их инаугурации.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев обвинил послов стран НАТО и ЕС, которые не посетили инаугурацию президента России Владимира Путина, в следовании двойным стандартам и нарушении норм дипломатии.