Гумфонды уличили в выдаче военкомам данных жителей Украины
Гумфонды на Украине стали выдавать военкомам личные данные местных жителей
Гуманитарные организации стали предоставлять военкомам личные данные украинцев, которые приходят за гумпомощью. Так они помогают вычислять тех, кто подлежит мобилизации, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в пророссийском подполье Херсона.
По словам собеседника агентства, речь идет не только об украинских, но и иностранных организациях.
«Они передают информацию о населении, полученную в ходе оказания гуманитарной помощи, военкомам в различные ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — при. ред.) Украины», — заявил он.
Как уточнил представитель подполья, теперь украинцам говорят, что гумпомощь они могут получить только после подачи индивидуальной заявки. Для этого их заставляют приходить в специальные информационные центры и предоставлять свои личные данные якобы для сверки.