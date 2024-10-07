Во время несогласованного с парламентом визита президент Грузии Саломе Зурабишвили получила инструкции от Запада для разжигания гражданской войны в стране. Правящая партия начала процедуру импичмента, но ей не хватит голосов для отстранения президента, заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Он отметил, что Зурабишвили снова нарушает Конституцию, как и год назад, проводя зарубежные поездки без согласования с парламентом. Партия власти может набрать лишь 95 голосов из необходимых 113 для импичмента, что делает процедуру маловероятной.

Согласно его мнению, Зурабишвили может быть арестована из-за своих действий.