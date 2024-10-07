Во время несогласованного с парламентом визита президент Грузии Саломе Зурабишвили получила инструкции от Запада для разжигания гражданской войны в стране. Правящая партия начала процедуру импичмента, но ей не хватит голосов для отстранения президента, заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Он отметил, что Зурабишвили снова нарушает Конституцию, как и год назад, проводя зарубежные поездки без согласования с парламентом. Партия власти может набрать лишь 95 голосов из необходимых 113 для импичмента, что делает процедуру маловероятной.
Согласно его мнению, Зурабишвили может быть арестована из-за своих действий.
«Хезболла» отчиталась о ракетном ударе по северу Израиля
Китай обвинили в нечестной конкуренции из-за неба над Россией
В Ульяновской области задержали сатаниста, пропагандировавшего ЛГБТ
Молебен о победе пройдет в Троицком соборе Подольска 13 октября
Соревнования по плаванию для ветеранов СВО проведут в Истре 21 ноября
В Москве отметили молдавский праздник — День вина
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте