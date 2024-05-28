Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддерживает западные элиты и играет на их стороне, однако ее вето на закон об иноагентах носит лишь символический характер. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

По его мнению, закон должен быть обязательно принят. От этого шага напрямую зависит целостность суверенитета Грузии. Однако Запад бессовестно пытается давить на общественность, устраивая акции протеста и погромы.

«Я оцениваю политику Запада в отношении Грузии как не партнерскую. Это отношение большого хозяина к своему вассалу. Ведут себя крайне недостойно, и даже их выходы на площади, которые они устраивают, это в первую очередь неуважение к грузинской государственности», — отметил Пипия.

Он подчеркнул, что Зурабишвили своими действиями только способствует разжиганию революционных настроений и обостряет ситуацию. А неолибералы, пользуясь этим, переходят на откровенный терроризм.