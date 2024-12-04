Грузинский политик Лорткипанидзе назвал требования ЕС к стране невыполнимой утопией

Евросоюз выдвинул к Грузии условия, связанные с отменой результатов парламентских выборов и устранением некоторых законодательных актов. В эфире программы «Между тем» ситуацию прокомментировал директор грузино-российского общественного Центра имени Е. М. Примакова и бывший член парламента Дмитрий Лорткипанидзе, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Эксперт назвал соответствующие требования ЕС невыполнимой утопией.
«Это не один закон — там 19 законов и сотни актов. Это главное достижение для Грузии за последние 30 лет — от этого никто не собирается отступать», — заявил политик.
По его словам, ЕС также попросил об освобождении экс-президента Михаила Саакашвили. Власти Грузии не пойдут на такие меры, ведь бывший лидер совершил множество преступлений, пояснил Лорткипанидзе.
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