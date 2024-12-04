Евросоюз выдвинул к Грузии условия, связанные с отменой результатов парламентских выборов и устранением некоторых законодательных актов. В эфире программы «Между тем» ситуацию прокомментировал директор грузино-российского общественного Центра имени Е. М. Примакова и бывший член парламента Дмитрий Лорткипанидзе, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Эксперт назвал соответствующие требования ЕС невыполнимой утопией.

«Это не один закон — там 19 законов и сотни актов. Это главное достижение для Грузии за последние 30 лет — от этого никто не собирается отступать», — заявил политик.

По его словам, ЕС также попросил об освобождении экс-президента Михаила Саакашвили. Власти Грузии не пойдут на такие меры, ведь бывший лидер совершил множество преступлений, пояснил Лорткипанидзе.