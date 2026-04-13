Грузия закупила больше всего шоколада в России

Грузия закупила в России наибольший объем шоколадной продукции. Об этом сообщило Business Media со ссылкой на национальное агентство статистики Geostat .

За первые два месяца 2026 года Грузия импортировала 2764 тонны шоколада на общую сумму 16,6 миллиона долларов, 35% из которых поставили компании из России.

На втором месте среди импортеров такой продукции в Грузию оказалась Украина, на третьем — Турция.

В 2025 году Грузия импортировала 18 тысяч тонн шоколада на 93,7 миллиона рублей. Чуть больше половины страна закупила в России.

