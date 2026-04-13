Грузия закупила больше всего шоколада в России
Грузия закупила в России наибольший объем шоколадной продукции. Об этом сообщило Business Media со ссылкой на национальное агентство статистики Geostat.
За первые два месяца 2026 года Грузия импортировала 2764 тонны шоколада на общую сумму 16,6 миллиона долларов, 35% из которых поставили компании из России.
На втором месте среди импортеров такой продукции в Грузию оказалась Украина, на третьем — Турция.
В 2025 году Грузия импортировала 18 тысяч тонн шоколада на 93,7 миллиона рублей. Чуть больше половины страна закупила в России.
В феврале 2026-го Россия впервые почти за три года возобновила импорт кормов для животных из Соединенных Штатов.