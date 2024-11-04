Грузия увеличила закупки российского пива до рекордных показателей

Грузия за девять месяцев купила российского пива на 1,7 миллиона долларов

Объемы экспорта российского пива в Грузию с января по сентябрь увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма, потраченная властями республики на хмельной напиток, достигла 1,8 миллиона долларов, что стало рекордным показателем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные грузинской службы статистики.

Объем поставок российского пива в Грузию за девять месяцев приблизился к показателям экспорта напитка за весь 2023 год. При этом в сентябре страна сократила объемы закупок пива в 1,9 раза по сравнению с августом.

По итогам девяти месяцев на рынке импортного пива в республике Россия заняла второе место, уступив Германии с поставками на 4,6 миллиона долларов. Замкнула тройку лидеров Турция с результатом 1,5 миллиона долларов. Также в статистику вошли пивоваренные компании из Чехии и Мексики с результатами 1,1 миллиона долларов и 845,7 тысячи долларов соответственно.

В конце октября стало известно, что производящая алюминиевые банки объемом 0,5 литра для российских пивоваров компания «Анест» прекратила выпуск своей продукции и перешла на производство банок объемом 0,45 литра.

Директор пивоварни Кирилл Селин в комментарии 360.ru заявил, что сокращение объема тары не повлияет на работу производства. Представитель рынка добавил, что снижения цен из-за уменьшения объема банок покупатели могут не ждать.