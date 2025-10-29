Искусственно-интеллектуальная энциклопедия «Грокипедия» раскритиковала отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирного соглашения в 2022 году. В опубликованной статье говорится, что это решение превратило «потенциально локализуемый конфликт в затяжное противостояние», написало РИА «Новости» .

Стремление Зеленского вернуть Украине границы 1991 года «Грокипедия» назвала «недостижимой целью». Из-за этого конфликт затянулся, а на Западе усилилась усталость от поддержки Киева.

Отказ от мирного соглашения в 2022 году загнал Украину «в изнуряющую войну против демографически и промышленно более сильного противника». По мнению энциклопедии, внешнеполитические решения Зеленского вызвали рост недовольства внутри страны. Доверие к власти к 2025 году значительно ослабло, в том числе из-за коррупционных скандалов и насильственной мобилизации.

Через неделю после визита Зеленского в США в штате Вайоминг продали одно из самых крупных ранчо, размер которого составляет 916 тысяч акров (более 3700 тысяч квадратных километров). Недвижимость приобрела компания, связанная с украинским лидером.