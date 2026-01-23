Гроб с телом модельера Гаравани привезли к римской базилике

Катафалк с гробом кутюрье, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани привезли к римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Вскоре начнется траурная церемония. К церкви уже прибыли близкие и семья Валентино, его сотрудники и представители мира моды. Среди них почтить память кутюрье пришли Том Форд, Наталья Водянова, Донателла Версаче и Анна Винтур.

Организаторы похорон ранее сообщили, что церемония будет открытой. За полчаса до начала траурной церемонии служители стали запускать публику из очереди, которая образовалась слева от входа в базилику.

Легендарный модельер умер в возрасте 93 лет 19 января в римской резиденции. Последние часы жизни он провел в спокойствии среди челнов семьи и друзей.