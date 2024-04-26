Греция отказалась отправлять на Украину С-300 | 360°

26 апреля 2024, 01:44
Греция отказалась отправлять на Украину С-300
Мицотакис: Греция не отправит ВСУ ЗРК С-300 вопреки просьбам союзников
Страны-союзники просили греческие власти отправить системы ПВО С-300 или Patriot на Украину, но Афины не будут этого делать. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в интервью телеканалу Skai.
Журналисты спросили о правдоподобности статьи в Financial Times, где указывалось, что Грецию просят отправить С-300 или Patriot на Украину.
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«Нас попросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать», — сказал он.
При этом Мицотакис напомнил, что Греция всегда поддерживала Украину другими «оборонными материалами». Если говорить о системах ПВО, то это критически важное вооружение для защиты воздушного пространства страны, поэтому их не будут предоставлять ВСУ.
Премьер-министр подчеркнул, что его страна изначально предупреждала о том, что не сможет передать оружие, имеющее «решающее значение для нашего потенциала сдерживания».
Ранее газета Financial Times сообщила, что западные союзники принуждали Испанию и Грецию передать Украине часть арсенала зенитных ракетных систем Patriot и С-300.
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