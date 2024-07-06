Греческая полиция запретила семейный парад Family pride

Греческая полиция запретила парад в Афинах в защиту семейных ценностей

Полиция Греции запретила проведение семейного парада Family pride в защиту традиционных семейных ценностей в приморском районе Палео Фалиро на юге Афин в субботу, сославшись на «угрозу общественной безопасности». Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Аттики.

«Начальник полиции Аттики принял решение запретить проведение публичного мероприятия под открытым небом на территории муниципалитета Палео Фалиро», — отметили в управлении.

В полиции объяснили, что запрет связан с серьезной угрозой парада общественной безопасности и препятствиями для работы социальных объектов и инфраструктуры региона, общественного транспорта и пешеходов, движению автомобилей.

Также в управлении заявили, что организаторы якобы не уведомили полицию о планах пригласить на собрание широкую общественность, чем нарушили законодательство страны.

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