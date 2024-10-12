Банда грабителей совершила налет на грузовой поезд с ценными товарами в районе Южный Остин в Чикаго. Кадры ограбления показал телеканал ABC Chicago.
Очевидцы рассказали, что поезд грабили в течение часа как минимум 12 человек. Приехавшая полиция не смогла остановить бандитов, несмотря на применение оружия. Налетчики скрылись с места происшествия на автомобиле.
В железнодорожной компании пояснили, что грузовой состав остановился, чтобы дождаться разрешения на движение по путям компании-партнера.
В Нью-Йорке женщина в шапочке для душа угнала поезд метро. ЧП произошло в середине сентября. Мужчина и женщина сели в пустой поезд и управляли им, пока не врезались в другой состав.
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Грабители в Чикаго совершили налет на поезд с ценным грузом
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