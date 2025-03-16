«Грабеж по лицензии». Захарова ответила Сунаку на призыв о российских активах

Бывший британский премьер-министр Риши Сунак призвал как можно скорее похитить миллиардные российские активы, пока еще не поздно. На его слова ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов», — написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что «грабеж и убийства по лицензии» давно стали визитной карточкой властей Великобритании. Тем самым, британцы демонстрируют «аморальную мораль».

Бывший премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Западу нужно быть более смелым в вопросе конфискации заблокированных российских активов.

Лидеры стран G7 решили не размораживать активы до тех пор, пока Россия не возместит Украине «ущерб, который она причинила».