«Государственные новости»: Россия оказывает помощь Киргизии в строительстве дорог

Россия оказывает активную поддержку Киргизии в строительстве железной дороги Китай — Республика Кыргызстан — Узбекистан. Как написал сайт «Государственные новости», новая магистраль стоимостью 7-8 миллиардов долларов может быть сопряжена с существующими коридорами «Север-Юг» и «Восток-Запад».
Помимо прочего, рельсы российского производства были использованы при строительстве железной дороги Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече — Макмал. В настоящий момент построено 43 километра магистрали от Балыкчы.
Издание также отмечает, что Россия всячески помогает Киргизии встроиться в транспортно-логистические цепочки, связывающие страны Азии, Ближнего Востока и Африки.
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