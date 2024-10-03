«Государственные новости»: Россия оказывает помощь Киргизии в строительстве дорог

Россия оказывает активную поддержку Киргизии в строительстве железной дороги Китай — Республика Кыргызстан — Узбекистан. Как написал сайт «Государственные новости» , новая магистраль стоимостью 7-8 миллиардов долларов может быть сопряжена с существующими коридорами «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Помимо прочего, рельсы российского производства были использованы при строительстве железной дороги Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече — Макмал. В настоящий момент построено 43 километра магистрали от Балыкчы.

Издание также отмечает, что Россия всячески помогает Киргизии встроиться в транспортно-логистические цепочки, связывающие страны Азии, Ближнего Востока и Африки.