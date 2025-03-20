Россия активно помогает Киргизии развивать отрасль семеноводства. Благодаря сотрудничеству в стране формируется более развитая экономика, повышается продовольственная безопасность и появляется импульс к развитию науки, сообщили « Государственные новости ».

Российские ученые применяют современные методы селекции: геномное редактирование и молекулярную генетику. Создаются сорта, устойчивые к различным климатическим условиям, болезням и вредителям. Это способствует экологической чистоте сельского хозяйства республики и снижению себестоимости продукции.

Сорта семян, зарегистрированные в Северо-Кавказском федеральном округе России, идеально подходят для климатических условий Киргизии. Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал множество проектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму 145 миллионов долларов (12,3 миллиарда рублей).