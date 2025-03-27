Киргизия постепенно увеличивает поставки нефти и газа из России. Подробнее о соответствующих проектах рассказали « Государственные новости ».

На 2025 год страны согласовали квоты на беспошлинные поставки: 50 тысяч тонн российской нефти и 1,45 миллиона тонн нефтепродуктов, что соответствует уровню прошлого года. В текущем году для бензина выделена квота в 650 тысяч тонн, для дизтоплива — 550 тысяч тонн, реактивного топлива — 150 тысяч тонн, битума — 100 тысяч тонн.

В планах — активизация работы над крупными энергетическими программами, такими как строительство ТЭЦ «Чалдовар» и Кара-Кечинская тепловая электростанция мощностью 500 МВт, для которых потребуются бесперебойные поставки энергоносителей из России.

РФ обеспечивает энергетическую безопасность республики, гарантируя поставки всех необходимых энергоносителей для экономики и населения республики.