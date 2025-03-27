«Государственные новости»: экономика Киргизии держится на трудовых мигрантах

Киргизия поддерживает экономическую стабильность благодаря трудовым мигрантам, преимущественно из России. Об этом сообщили « Государственные новости ».

По оценке Всемирного банка, без денежных переводов мигрантов уровень бедности в республике вырос бы минимум вдвое. В 2024 году общая сумма переводов в страну составила 2,98 миллиарда долларов (243 миллиарда рублей). Причем 93,1% этой суммы поступили из России.

Как рассказал, глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев, от 20% до 30% из 375 тысяч трудовых мигрантов открыли свой бизнес в России и стали работодателями. Денежные переводы мигрантов составили 24% ВВП страны в 2024 году.

Согласно платформе «Мигрант-сервис», средняя заработная плата трудовых мигрантов на производствах в России в 2024 году достигла 147 тысяч рублей.