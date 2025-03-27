«Государственные новости»: экономика Киргизии держится на трудовых мигрантах
Киргизия поддерживает экономическую стабильность благодаря трудовым мигрантам, преимущественно из России. Об этом сообщили «Государственные новости».
По оценке Всемирного банка, без денежных переводов мигрантов уровень бедности в республике вырос бы минимум вдвое. В 2024 году общая сумма переводов в страну составила 2,98 миллиарда долларов (243 миллиарда рублей). Причем 93,1% этой суммы поступили из России.
Как рассказал, глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев, от 20% до 30% из 375 тысяч трудовых мигрантов открыли свой бизнес в России и стали работодателями. Денежные переводы мигрантов составили 24% ВВП страны в 2024 году.
Согласно платформе «Мигрант-сервис», средняя заработная плата трудовых мигрантов на производствах в России в 2024 году достигла 147 тысяч рублей.