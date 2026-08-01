Госсекретарь США предупредил о глобальных последствиях конфликта с Китаем

Рубио: конфликт США и Китая стал бы катастрофой для всего мира

Отношения США и Китая важны для всего мира. Конфликт между этими странами привел бы к катастрофическим последствиям. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News .

«Любой конфликт между США и Китаем, экономический или военный, стал бы катастрофическим для стран во всем мире», — сказал он.

Администрация президента США Дональда Трампа, по словам Рубио, балансирует и управляет отношениями с Китаем, чтобы не допустить столкновения. Госсекретарь назвал это тяжелой работой, ведь нужно учесть национальные интересы, избежав эскалации.

Ранее Трамп объявил о запланированном государственном визите председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре. Политический советник и психолог Сергей Маркелов назвал цель этой поездки.