Госдеп заявил о планах создать фонд для информационного противодействия России в Африке

Госдеп США собирается создать Фонд по противодействию злонамеренному российскому влиянию в Африке и обратился к конгрессу с просьбой выделить финансирование. Об этом сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.

Реализация проекта может обойтись в 25 миллионов долларов. Согласно документам, задача Фонда будет состоять в том, чтобы «повышать устойчивость к связанной с Кремлем дезинформации», а также работать над укреплением гражданского общества в африканских странах.

По словам главы африканского бюро RT Мусы Ибрагима, США обеспокоены успешной деятельностью российского СМИ в Африке. Поэтому оперативно пытаются вернуть себе контроль на станах континента.