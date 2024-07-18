Госдеп США пообещал $10 млн за информацию о Малькевиче и бухгалтере РИА ФАН

Госдепартамент США пообещал выплатить миллионы долларов за информацию о председателе правления Фонда развития новых медиа, журналисте Александре Малькевиче. Также ведомство интересует экс-бухгалтер РИА ФАН Елена Хусяйнова. Информацию об этом разместили в аккаунте Госдепа в соцсети X

В Госдепартаменте заявили, что Малькевич и Хусяйнова причастны к вмешательству в выборы в США. За данные о них ведомство предложило 10 миллионов долларов в рамках специальной программы.

«Если у вас есть информация о Малькевиче, Хусяйновой или связанных с ними организациях или физлицах, причастных к вмешательству в выборы США, отправьте ее нам по электронной почте», — призвали в Госдепе.

Малькевич в беседе с Daily Storm обратил внимание, что человека, который ранее попытался передать данные Соединенным Штатам по аналогичным объявлениям, будут судить.

«Еще в 2022 году задержали одного такого желающего поделиться информацией. Сейчас дело передано в суд, и он будет за это огребать», — подчеркнул он.

По словам Малькевича, речь идет о статье о госизмене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.

«Я весной 2023 года общался с нашими органами, мы разбирали эту ситуацию — как говорится, первый пошел. И второй, и третий тоже отправятся, это нужно иметь в виду», — добавил собеседник издания.