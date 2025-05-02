Госдеп США не исключил введения новых санкций против России

США оставляют за собой возможность введения новых санкций против России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

Также чиновница подтвердила, что действующие санкции остаются в силе, и их отмена пока не планируется. При этом Брюс не стала уточнять конкретные причины или сроки возможного введения новых ограничений.

«Мы не снимаем действующие санкции. Возможность введения новых ограничений также остается», — сказала Брюс.

Ранее RT сообщил, что американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что более 70 коллег поддержали его проект новых «сокрушительных» санкций против России. Этот законопроект предусматривает ограничения против России на случай, если она откажется от участия в переговорах по Украине.