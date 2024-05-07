Госдеп пообещал силой продвигать стандарты информбезопасности США | 360°

Мир 07 мая 2024, 09:57 Госдеп пообещал силой продвигать стандарты информбезопасности США Блинкен: США хотят продвигать свои нормы и стандарты в инфосфере с позиции силы РИА «Новости»

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США продолжат продвигать свои стандарты обеспечения кибербезопасности с позиции силы. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил об этом в Сан-Франциско на конференции RSA по информационным технологиям и политике обеспечения безопасности киберпространства. Трансляцию вела пресс-служба Госдепа.

В ежегодном съезде Кремниевой долины приняли участие тысячи киберэкспертов, программистов и предпринимателей. Блинкен презентовал глобальную стратегию кибербезопасности администрации президента США Джо Байдена. Она направлена на защиту союзников от хакерства и дезинформации, а также ослабление кибервлияния таких стран, как Россия и Китай.

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«Естественно, работать с позиции силы лучше для установления стандартов и продвижения норм по всему миру. <…> [Способность США] создавать, развивать и размещать технологии определят возможность формировать техническое будущее», — сказал чиновник.

Соединенные Штаты обложили Китай санкциями, сообщило Ura.ru. В том числе в сфере технологий. В начале 2024 года американцы ограничили поставки в КНР чипов искусственного интеллекта от Nvidia. Для обхода рестрикций компания Huawei запустила секретные производства.