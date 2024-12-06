Голландские ученые: Европа может столкнуться с «глубокой заморозкой»

В 2025 году Европа может столкнуться с катастрофой, последствием которой станет «глубокая заморозка». К такому выводу пришли голландские ученые, сообщил Life .

В своей работе специалисты использовали компьютерные модели. Выяснилось, что если океанические течения Атлантики остановятся или изменят направление, то часть света в Северном полушарии Земли настигнет катастрофа.

По мнению специалистов, зимой столбики термометров будут опускаться до -30 градусов. В Лондоне среднегодовая температура упадет на 10 градусов, в норвежском Бергене — на 15 градусов. Изменения, считают ученые, произойдут невероятно быстро, из-за чего страны просто не успеют подготовиться.