Голая американка с третьей попытки ворвалась в дом испуганного соседа | 360°

Мир 07 мая 2024, 10:22 Голая американка с третьей попытки ворвалась в дом испуганного соседа Fox News: в штате Флорида голая 24-летняя девушка проникла в дом соседа

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В США голая женщина проникла в дом соседа, разбив окно и сильно порезавшись. Ее арестовали за попытку кражи, сообщил телеканал Fox News.

Днем 1 мая житель города Лейк-Сити во Флориде вызвал полицию из-за того, что в его дом ворвалась неизвестная. Около полудня девушка появилась у главного входа, но хозяин не открыл дверь: гостья отказалась представиться. Тогда она попыталась войти с другой стороны дома, через стеклянную раздвижную дверь. Там ей тоже не открыли.

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Пока мужчина звонил в службу 911, незнакомка разбила окно. Тогда хозяин выскочил наружу дожидаться приезда экстренных служб.

Полиция обнаружила в доме голую окровавленную 24-летнюю Хейли Блант. Ее увезли в больницу, обработали раны, а позже доставили в полицию. Девушка жила по соседству с потерпевшим и на время выходки оставила дома двух малолетних детей.

Девушку поместили в тюрьму округа Колумбия без залога. Ей предъявили обвинение в краже со взломом, преступном причинении вреда и пренебрежении детьми.

Другая голая девушка отличилась в Екатеринбурге, сообщило Ura.ru. Она вышла на проспект Космонавтов, размахивая руками.